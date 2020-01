Duitsers trekken deel troepen uit Irak terug

Een deel van de Duitse troepen in Irak wordt verplaatst naar Jordanië en Koeweit. Reden is de oplopende spanning in het land na de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten. Dat schrijven de ministers Annegret Kramp-Karrenbauer (Defensie) en Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) in een brief aan het Duitse parlement.

De ministers zeggen dat de gesprekken met de Iraakse regering over het voortzetten van de inzet van Duitse militairen in het land nog lopen. „Natuurlijk zullen we elke soevereine beslissing van de regering van Bagdad respecteren.” Duitsland blijft bereid zijn troepen in te zetten, zover dat door Irak gewenst is en de omstandigheden dat toestaan.

Duitsland heeft nu zo’n 120 militairen in Irak, als onderdeel van de anti-IS-missie. Bijna dertig van hen verblijven in Taji, dat ten noorden van Bagdad ligt. Ze trainen Iraakse troepen. De militairen daar vertrekken en ook gaan enkele militairen uit de Irakese hoofdstad weg.