Duitsers steunen Wereldgezondheidsorganisatie in beraad met Trump

In een overleg met de Amerikaanse president Trump heeft Duitsland de belangrijke rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen de coronapandemie onderstreept. Trump vindt juist dat de WHO heeft gefaald en draaide daarom de geldkraan dicht.

Maar volgens bondskanselier Angela Merkel kan het coronavirus slechts worden overwonnen met een krachtige en gecoördineerde internationale aanpak. Ze sprak haar grote steun uit voor de WHO, meldt haar woordvoerder.

Merkel en Trump hadden een videoconferentie, samen met vijf andere leiders van de zeven grootste economieën ter wereld (Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan, de Verenigde Staten en Duitsland). Zij bogen zich opnieuw over de coronacrisis.

De G7-landen zijn het eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld. Die ontwikkelingslanden mogen het aflossen van hun schulden aan andere landen tijdelijk onderbreken.