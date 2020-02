Duitsers redelijk tevreden met democratie

Duitsers zijn over het algemeen redelijk tevreden met de democratie in het land. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de politieke partij CDU. Het was een langlopend onderzoek door heel duitsland.

Gemiddeld is 37 procent van de Duitsers tevreden met de democratie in het land. 45 procent zegt deels tevreden te zijn met de bestuursvorm. Zo’n 17 procent van de ondervraagden is ontevreden.

Er is een groot verschil in tevredenheid met de democratie tussen inwoners van het oosten en het westen van het land. In het vroegere West-Duitsland zegt 40 procent content te zijn over de democratie. In voormalig Oost-Duitsland is dat 22 procent.

In de deelstaten die voorheen Oost-Duitsland vormden is de ontevredenheid een stuk hoger dan in de overige deelstaten. Zeker 28 procent is ontevreden met de Duitse democratie, tegenover gemiddeld 15 procent in de andere deelstaten.