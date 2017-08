Duitsers op Kreta gepakt met oude voorwerpen

De politie op het Griekse eiland Kreta heeft twee Duitsers opgepakt wegens diefstal van antieke voorwerpen. Ze worden ervan verdacht voor de kust gedoken te hebben op zoek naar archeologische vondsten. De politie doorzocht dinsdag op volle zee de zeilboot van de twee en trof antieke spullen en duikuitrustingen aan.

De boot is naar de haven van Chania gesleept, de man en vrouw hebben de nacht in de cel doorgebracht en het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. In Griekenland is het net als in Turkije, Egypte en andere landen strikt verboden om oude voorwerpen of zelfs maar gewone stenen uit zee te halen en mee te nemen.

Afgelopen weekeinde werden zes duikers op de Peloponnesos aangehouden die naar schatten doken in een scheepswrak.