Duitsers met corona besmetten minder andere mensen

Duitsers met het coronavirus besmetten volgens hun overheid gemiddeld minder andere mensen. Het zogeheten reproductiegetal daalde in een etmaal van 0.94 naar 0.81.

Dat reproductiegetal, ook wel de R0 of de R genoemd, geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Als het getal 1 is, besmet iedere coronapatiënt gemiddeld 1 andere persoon. Zakt het reproductiegetal onder de 1, dan neemt de epidemie in hevigheid af.

De snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt, wordt nauwlettend gevolgd. Duitsland heeft de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen de afgelopen tijd versoepeld. De regering wil op 15 juni ook de grenzen met buurlanden weer helemaal openen.

In het land is volgens het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, bij 172.239 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Dat zijn er 933 meer dan een dag eerder. Het dodental door de coronacrisis steeg met 89 naar 7723.