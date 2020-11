Duitsers in september naar de stembus voor nieuwe regering

Duitsers gaan volgend jaar op 26 september naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen, als het aan minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken ligt. Het enige alternatief is 19 september, maar de deelstaten en politieke partijen opteren voor de 26e. Het is president Frank Walter-Steinmeier die formeel de knop moet doorhakken.

De federale verkiezingen mogen niet samenvallen met schoolvakanties en moeten plaatsvinden op een zondag of nationale feestdag, aldus Seehofer. Met die beperkingen bleven nog maar twee data over. Duitsland is verplicht om 46 tot 48 maanden na de laatste Bondsdagverkiezingen een nieuwe stembusgang te organiseren.

Uit de verkiezingen moet naar voren komen wie Duitsland tot 2025 gaat leiden. De huidige bondskanselier Angela Merkel (66), regeringsleider sinds 2005, gaat niet voor een nieuwe termijn.