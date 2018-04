Duitsers hebben samen 5857 miljard

De inwoners van Duitsland zijn nog nooit zo rijk geweest als op dit moment. Gezamenlijk bezaten de burgers eind vorig jaar een slordige 5857 miljard euro aan privévermogen, onroerend goed niet meegerekend. Dat was vijf procent meer dan een jaar eerder, aldus de Duitse Bundesbank vrijdag.

Het gaat dan niet alleen om geld maar ook om onder andere verzekeringen en effecten. De groei zat juist in dat laatste want ook in Duitsland (ruim 80 miljoen inwoners) wordt door banken nog nauwelijks rente uitgekeerd. Toch hadden de Duitsers nog 2311 miljard euro op spaarrekeningen staan, ongeveer 39 procent van het totaal.