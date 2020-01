Duitser werd door Chinese aangestoken met coronavirus

De man bij wie in Duitsland het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is aangestoken door een Chinese vrouw die een zakenbezoek aan Beieren bracht. Dat hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten dinsdag verklaard.

Het gaat om een man in de regio Starnberg. De Chinese bracht een bezoek aan het bedrijf in het kader van een opleiding. De Duitser verkeert volgens medici in goede toestand in een ziekenhuis in München. „Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd.” Volgens medische autoriteiten is de kans klein dat het virus in Beieren om zich heen grijpt.