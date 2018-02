Een politieke gevangene met een Duits paspoort is in Turkije onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag laten weten. Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat. De persoon mag Turkije niet uit.

Een week geleden is de Duitse journalist Deniz Yücel na een jaar gevangenschap zonder voorwaarden vrijgelaten. Nu zitten nog vier Duitsers in een Turkse gevangenis. Zij zijn om politieke redenen opgepakt.