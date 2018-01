Duitser na negen dagen van berg gered

Negen dagen zat hij alleen in een klein hutje, maar uiteindelijk is een 44-jarige wintersporter uit Berlijn gered van een Oostenrijkse berg. De man was maandag 15 januari de berg opgegaan, maar werd verrast door een sneeuwstorm. Daarna kon hij er niet meer af, want hij vreesde voor lawines.

Zes dagen leefde de man op gesmolten sneeuw waarmee hij thee maakte en van meegebracht proviand. Daarna was het eten op. Hij wachtte nog drie dagen waarna hij dinsdag een noodoproep wist te doen via zijn telefoon. Een helikopter haalde de man van de berg af. Naar verluidt ging de wintersporter na een maaltijd en een nacht goed slapen woensdag weer op pad, maar nu alleen voor een wandeling in het dal.