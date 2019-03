Duitser na maanden vrijgelaten in Venezuela

Een Duitse journalist die half november door Venezolaanse inlichtingendienst wegens spionage was opgepakt, is onder voorwaarden vrijgelaten. Plaatselijke media berichtten dat Billy Six vrijdagavond na een rechtszitting is meegenomen door mensen van de Duitse ambassade.

Six werd opgepakt in een bar in een afgelegen oord op een schiereiland bijna 400 kilometer ten noordwesten van Caracas. Een van de redenen was dat hij op zijn mobiele telefoon een foto van president Nicolás Maduro „en ander verdacht materiaal” bleek te hebben. Hij was, niet voor het eerst, in Venezuela om reportages te maken over de crisis daar, die miljoenen het land uit drijft.

Het is onduidelijk wat de voorwaarden van zijn vrijlating zijn en of Six verder kan werken of dat hij het land moet verlaten.