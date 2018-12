Duitser die op bushalte inreed uit op zelfmoord

De automobilist die in de Duitse plaats Recklinghausen bij een bushalte inreed op wachtende mensen wilde zelfmoord plegen.

Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt na analyse van de sporen op de rampplek en ondervragingen. Door de dollemansrit raakte een bejaarde vrouw zo ernstig gewond dat ze later overleed. Nog vijf anderen moesten naar het ziekenhuis.

De 32-jarige dader is in het ziekenhuis gearresteerd en naar een psychiatrische inrichting overgebracht. Hij is al eerder behandeld wegens geestesziekte. Het doorzoeken van zijn woning heeft geen andere motieven aan het licht gebracht. De doodrijder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.