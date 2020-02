Duitser die inreed op optocht is bekende van politie

De 29-jarige man die inreed op een carnavalsoptocht in Volkmarsen in de Duitse deelstaat Hessen is een bekende van de politie. Eerder zou hij met de politie in aanraking zijn geweest vanwege belediging en huisvredebreuk, zeggen bronnen tegen persbureau dpa.

De verdachte kan nog niet gehoord worden, omdat hij gewond is. Volgens de Duitse krant Bild zou hij die verwondingen hebben opgelopen na het incident en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat er een tweede aanhouding is verricht, maar kon niet zeggen of het gaat om een getuige of een verdachte. Volgens Bild zou die persoon opnamen hebben gemaakt van de aanslag.

In de menigte raakten circa 30 mensen gewond, van wie zeven zwaar. Onder hen zijn kinderen. Enkele slachtoffers zijn er slecht aan toe.

Bondskanselier Angela Merkel laat via een woordvoerder weten de gewonden spoedig herstel toe te wensen. "Mijn gedachten zijn bij de gewonden van Volkmarsen en hun familieleden. Ik wens ze een spoedig en volledig herstel toe. Hartelijk dank aan de politie en al het medische personeel."