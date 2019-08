Duitse zoektocht naar ontsnapte cobra

Politie en experts zoeken in het Duitse Herne al twee dagen naar een ontsnapte cobra. Het giftige dier ontsnapte zondag uit een woning. Diezelfde dag ontdekte een buurvrouw het dier in het trappenhuis en sloeg alarm. Sindsdien wordt gezocht naar de cobra.

Ongeveer dertig mensen uit omliggende huizen zijn geëvacueerd en mogen hun woning pas weer in als het dier is gevonden. Slangenexperts hebben onder andere meel op diverse plekken gestrooid in de hoop dat de slang zich door sporen zal verraden.

Uit de woning waaruit de slang ontsnapte, zijn inmiddels ongeveer twintig andere slangen gehaald.