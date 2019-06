Duitse wandelaars dood in Oostenrijkse Alpen

Twee Duitse wandelaars zijn na een zoektocht levenloos aangetroffen in de Oostenrijkse Alpen. De man (41) en de vrouw (40) werden sinds dinsdag vermist.

De twee waren samen met een derde wandelaar op pad gegaan rond de Widderstein in Kleinwalsertal in de deelstaat Voralberg. Op een sneeuwvlakte was de vrouw plotseling uitgegleden, van het pad geraakt en in een gat verdwenen. Bij een poging de vrouw uit het gat te halen, verdween ook de man.

De derde wandelaar alarmeerde daarop de reddingsdiensten. Met 40 bergredders en alpinisten, een speciale sonde, een helikopter en speurhonden werd een speurtocht op touw gezet.