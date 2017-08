Duitse waarschuwingen tegen varkenspest

Langs de A6 in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg verschijnen binnenkort waarschuwingsborden tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Ook in andere deelstaten worden voorzorgsmaatregelen genomen tegen een uitbraak van de ziekte, heeft landbouwminister Peter Hauk (CDU) van Baden-Württemberg laten weten.

De besmettelijke ziekte heerst in de Baltische staten en Polen. Tevens zijn er ziektegevallen gemeld in Tsjechië en Roemenië. In Duitsland zijn nog geen meldingen bekend, maar het gedrag van mensen kan wel het risico op een uitbraak vergroten, aldus Hauk. „Onze deskundigen gaan ervan uit dat het reisgedrag van mensen maatgevend is voor verdere verspreiding”, zegt hij. Langs de snelwegen worden bij tankstations en pleisterplaatsen veel etensresten weggegooid, die door wilde zwijnen worden opgegeten. Daardoor neemt het gevaar op snelle verspreiding toe.

De dierziekte is voor mensen ongevaarlijk, maar voor varkens en wilde zwijnen dodelijk.