Duitse vrouw vindt dronken onbekende op bank

Een 29-jarige vrouw vond zondagochtend een wildvreemde man op haar bank toen zij wakker werd. De man had dronken ingebroken in het huis en was op de bank in slaap gevallen. Hij werd meegenomen door de politie voor verhoor.

In een eerste verklaring bij de politie zei de man dat hij geen idee meer had wat er gebeurd was. Waarschijnlijk had hij geheugenverlies doordat hij te veel had gedronken. De man wist namelijk nog wel dat hij zaterdagavond een feestje had met zijn vrienden.

De politie heeft gezegd dat de man dronken het appartementencomplex waar de vrouw woont binnen was gelopen. Daar heeft hij in het trappenhuis zijn schoenen en broek uitgedaan. Daarna heeft hij de deur geforceerd en is op de bank in slaap gevallen.

Of de vrouw een aanklacht heeft ingediend, is niet bekend.