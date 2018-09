Duitse vrouw doodt kind in gevangenis Rome

Een Duitse gedetineerde (30) heeft twee van haar kinderen van een trap gegooid of geduwd in een Romeinse gevangenis. Een van de jonge slachtoffers overleefde het niet, bericht het Italiaanse persbureau ANSA. Het andere kind verkeert volgens bronnen in kritieke toestand en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats in een speciale afdeling van de gevangenis Rebibbia, waar kinderen tot drie jaar worden opgevangen. De vrouw zat vast vanwege drugsdelicten en kampte waarschijnlijk met psychische problemen.