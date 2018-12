Duitse vrouw beschuldigd van oorlogsmisdaden

Justitie in Duitsland heeft een 27-jarige vrouw aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in Irak. De Duitse zou samen met haar man als aanhanger van Islamitische Staat in Irak een meisje van 5 jaar als slaaf hebben gehouden en het kind uiteindelijk hebben gedood.

De vrouw was in september 2014 in Irak aangekomen. In de zomer van het jaar daarop zou ze samen met haar man het kind hebben gekocht als slaaf. Toen het kind ziek werd en bedlegerig, bond de man het meisje buiten in de brandende zon vast waarna het kind uitdroogde en stierf.

De vrouw liet haar man zijn gang gaan en deed niets om het kind te redden, concludeert justitie in Karslruhe. Ze werd eind januari 2016 in Turkije aangehouden en uitgezet. Toen ze in juni dit jaar naar Syrië wilde reizen, werd ze in Beieren aangehouden.