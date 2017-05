Duitse vrouw (37) bezwijkt aan mazelen

Een 37-jarige vrouw is in de Duitse stad Essen aan mazelen gestorven. De vrouw bezweek aan de ziekte ondanks een intensieve behandeling in een universiteitskliniek.

Het centrum voor volksgezondheid in Noord-Rijnland-Westfalen deelde dinsdag mee dat tot medio mei in deze deelstaat 381 mensen met de ziekte werden geteld. Dat is een sterke toename in vergelijking met vorig jaar, toen in totaal 28 gevallen van mazelen werden geregistreerd. Ook het landelijke beeld vertoont een sterke toename. De vrouw is de eerste dode dit jaar.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde al eerder dat de mazelen in Europa terrein winnen. In januari werden in Europa ruim vijfhonderd ziektegevallen geteld. De grootste uitbraken vonden in Italië en Roemenië plaats.

Nederland komt er met slechts zes gevallen van mazelen tussen januari 2016 en februari 2017 goed vanaf, meldt de wetenschappelijke nieuwssite Sciëntias. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nog geen cijfers voor dit jaar. In 2013 en 2014 was er sprake van een epidemie. Een zeventienjarige jongen stierf toen aan de mazelen.