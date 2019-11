Duitse voedselbanken steeds drukker

Duitsland is een van de rijkere landen van de EU, maar het aantal inwoners dat de voedselbank nodig heeft om te overleven groeit gestaag. Het aantal is tussen september vorig jaar en dit jaar met 10 procent gestegen tot 1,65 miljoen, aldus de overkoepelende organisatie.

In Duitsland zijn 940 voedselbanken (Tafeln) actief waar zo’n 60.000 vrijwilligers per jaar ongeveer 264.000 ton levensmiddelen verdelen. Gezien de groeiende drukte vraagt de koepelorganisatie nu om overheidssteun. De stroom levensmiddelen wordt te groot voor de vrijwilligers. „Vooral grote hoeveelheden ineens van producenten moeten we af en toe afwijzen omdat onze infrastructuur niet gegroeid is”, aldus een woordvoerder.

Ook in Nederland groeit het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft.