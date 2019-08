Duitse verpleger verdacht van vijf moorden

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een verpleegkundige aangeklaagd wegens vijfvoudige moord en twee pogingen tot moord. De man zou patiënten in het ziekenhuis van Völklingen niet-voorgeschreven medicijnen hebben toegediend om ze daarna te kunnen reanimeren.

Onderzoek op stoffelijke resten, die vorig jaar oktober al werden opgegraven, wijst op het gebruik van middelen tegen hartritmestoornissen en zware slaapmiddelen. De 27-jarige verpleegkundige heeft mogelijk meer doden op zijn geweten. Hij werkte eerder in ziekenhuizen in Frankfurt en Wiesbaden. De autoriteiten daar zijn op de hoogte gesteld.

In juni dit jaar werd de 42-jarige Duitse verpleegkundige Niels H. al tot levenslang veroordeeld. De rechtbank achtte hem schuldig aan 85 moorden op patiënten. H. vermoordde zijn slachtoffers tussen 2000 en 2005 in klinieken in Oldenburg en Delmenhorst.

Ook hij diende ernstig zieke patiënten medicijnen toe die onder meer levensbedreigende hartritmestoornissen teweegbrachten. Volgens de aanklager deed hij dat om door zijn collega’s te worden geprezen als hij de slachtoffers met succes reanimeerde.