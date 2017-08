„Duitse verpleger doodde 84 patiënten meer”

De al veroordeelde Duitse patiëntenmoordenaar Niels H. heeft de dood van nog eens 84 mensen op zijn geweten. Dit zeggen justitiële onderzoekers in Oldenburg.

De veertigjarige voormalige verpleger stond eerder al voor de rechter voor zes moordgevallen en zit daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit. Als hij ook voor de 84 andere gevallen wordt veroordeeld, zou dat een van de grootste moordzaken in de Duitse criminele geschiedenis zijn.

Niels H. injecteerde patiënten in een ziekenhuis met medicamenten die hartfalen of een collaps van de bloedsomloop veroorzaakten. Vervolgens probeerde hij ze weer tot leven te wekken om als held voor zijn collega’s te staan. Maar dit lukte niet altijd.

Zes sterfgevallen werden de ex-verpleger ten laste gelegd. De rechtbank veroordeelde hem voor tweevoudige moord tot levenslang. Maar tijdens het proces was al duidelijk dat er sprake was van meer verdachte gevallen. Hoeveel doden hij daadwerkelijk op zijn geweten heeft, probeerde een speciale onderzoekseenheid van de politie de afgelopen drie jaar in kaart te brengen. De onderzoekers hebben honderden patiëntendossiers geëvalueerd en meer dan honderd lijken opgegraven, om die te testen op reststoffen van medicamenten.

Het aantal sterfgevallen waarvoor Niels H. verantwoordelijk is, ligt waarschijnlijk nog veel hoger omdat veel patiënten gecremeerd zijn, zei het hoofd van de politie in Oldenburg.