„Duitse veiligheidsdienst wil fors uitbreiden”

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV wil fors uitbreiden. Bronnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zeiden tegen het blad Der Spiegel dat de top van de veiligheidsdienst streeft naar bijna een verdubbeling van het aantal medewerkers. Bij de dienst werken nu 3100 mensen. Dat moeten er 6000 zijn in 2021.

BfV-chef Hans-Georg Maassen vindt dat de binnenlandse veiligheidsdienst ongeveer net zo groot moet zijn als de buitenlandse inlichtingendienst BND. De extra mensen bij de binnenlandse dienst zouden onder meer nodig zijn om spionage doeltreffender te kunnen aanpakken en het islamitisch terrorisme beter te kunnen bestrijden.

Maassen ligt in Duitsland onder vuur door zijn reactie op recente onlusten in Chemnitz in het oosten van het land. Hij trok in twijfel of er klopjachten hadden plaatsgevonden op buitenlanders. Ook leek hij vraagtekens te zetten bij de authenticiteit van videobeelden van rechts geweld, al zou hij later hebben gesteld dat zijn uitspraken verkeerd waren uitgelegd.