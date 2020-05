Duitse vakbonden eisen betere bescherming slachthuismedewerkers

Duitse vakbonden eisen dat medewerkers van slachthuizen beter worden beschermd tegen het coronavirus. Vrijdag bleek dat twee slachthuizen infectiehaarden zijn en dat op beide plekken meer dan honderd mensen het virus hebben opgelopen. De bedrijven zijn gesloten.

De slachthuizen staan in Coesfeld, vlakbij Winterswijk, en Oer-Erkenschwick, 30 kilometer ten zuiden van Coesfeld. Volgens het bedrijf achter de slagerijen Westfleisch is het ziekteverloop bij de besmette personen relatief mild.

„In slachthuizen moet duidelijk meer worden gedaan om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers te verkleinen”, aldus een bestuurder van vakbond DGB. Volgens de bond is er al jaren sprake van slechte werkomstandigheden in slachthuizen. De vicevoorzitter van vakbond NGG denkt dat het goed is om nu „op stop te drukken en de verrotte prijsoorlog in de vleesindustrie te beëindigen.”

De landelijke minister van Arbeid Hubertus Heil heeft zijn collega’s in de deelstaten opgeroepen om beter te controleren op arbeidsvoorwaarden in slachthuizen.