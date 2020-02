Duitse trein uren stil vanwege virusvrees

Een Duitse regionale trein heeft zo’n twee uur stilgestaan vanwege een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus aan boord. Een passagier stelde bij zichzelf verdachte symptomen vast en meldde zich bij het personeel, melden de autoriteiten in deelstaat Rijnland-Palts.

De trein met circa 70 passagiers stopte in station Idar-Oberstein. De passagier met ziekteverschijnselen is overgebracht naar een ziekenhuis, zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid in de zuidelijke deelstaat. Het is onduidelijk of die reiziger ook daadwerkelijk is besmet.

Andere reizigers moesten hun persoonlijke gegevens afgeven. Zij konden uiteindelijk hun reis hervatten. Het nieuwe coronavirus is de afgelopen dagen opgedoken in steeds meer deelstaten. Er zijn voor het eerst gevallen gemeld in Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen.