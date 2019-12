Duitse tram slaat op hol met bewusteloze bestuurder

In het Duitse Bonn is in de nacht van zaterdag op zondag een tram ‘op hol geslagen’, nadat de bestuurder het bewustzijn had verloren. Plaatselijke media meldden dat passagiers zich eerst afvroegen waarom de tram niet meer stopte bij haltes. Toen realiseerden zij zich dat de bestuurder in zijn cabine bewusteloos was geraakt.

Er ontstond paniek toen bleek dat de noodrem niet werkte, waarop reizigers de politie belden. Ondertussen denderde lijn 66 ongestoord verder. De politie gaf de geschrokken passagiers telefonisch de raad snel de cabine open te breken. Dat is uiteindelijk gelukt en de passagiers konden de tram bij de halte Adelheidstraat zelf tot stilstand brengen dankzij telefonische instructies. Van daar is de bestuurder door hulpverleners naar het ziekenhuis gebracht. De overige inzittenden kwamen met de schrik vrij.