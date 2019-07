Drie Duitse toeristen zijn in Alaska om het leven gekomen bij een peddeltocht over een meer dat populair is vanwege de uitzichten. De oorzaak van hun dood is nog onduidelijk.

De lichamen van de toeristen werden dinsdag ontdekt in het ijskoude water. De twee mannen van 62 en de vrouw van 67 waren in een opblaasboot het Valdez Glacier-meer opgegaan. Ze droegen reddingsvesten.

Het meer is populair bij toeristen vanwege de drijvende stukken ijs en het uitzicht op de bergen in de omgeving.