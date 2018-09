„Duitse tieners wilden zwanger meisje doden”

De Duitse autoriteiten hebben vier tieners uit Duisburg aangehouden na een vermeende moordpoging op een zwanger meisje (17). Een van de jongens wilde kennelijk voorkomen dat hij vader zou worden, zei een aanklager.

De jonge vrouw ontkwam vorige week ternauwernood aan een groep gemaskerde aanvallers. Zij staken haar met een mes. Het slachtoffer kon zich losrukken en vluchten. De autoriteiten arresteerden later vier jongens van 15, 16 en 17 jaar oud.

Justitie vermoedt dat de ex-vriend van het slachtoffer het brein is achter de aanval. Hij zou het slachtoffer in de val hebben gelokt. De aanvallers sloegen toe terwijl het duo aan het wandelen was, zogenaamd om over het ongeboren kind te praten. Toen keerde ook de aanstaande vader zich tegen de moeder van zijn kind.

De zestienjarige jongen, die zowel de Duitse als de Turkse nationaliteit heeft, had het meisje al bedreigd. Ze mocht niemand vertellen dat hij de vader was.