Duitse supermarktketens in actie tegen afval

De Duitsers zijn Europees kampioen in het produceren van verpakkingsafval. Die constatering is voor de grote winkelketens nu reden aan te sturen op een „degradatiestrijd”. Aldi heeft deze week ook een offensief aangekondigd om het gebruik van plastic drastisch te verminderen en zijn producten milieuvriendelijker in te pakken. Lidl, Edeka en Rewe deden dat al eerder.

Het is hard nodig. Volgens de laatste cijfers van de Milieudienst (UBA) over 2016 is de gemiddelde Duitser jaarlijks goed voor 220,5 kilo verpakkingsafval, veel meer dan de gemiddelde Europeaan (167,3 kg). Bovendien is de stroom opnieuw zelfs iets toegenomen.

Volgens een enquête van het consultancybureau PwC is 95 procent van de respondenten bereid mee te werken aan drastische reductie, 80 procent vindt het inpakken van bijvoorbeeld groente en fruit onzin. De klachten vinden bij de Duitse grootgrutters steeds beter gehoor. Aldi liet weten de hoeveelheid verpakkingsmateriaal bij zijn eigen producten voor 2025 met 30 procent te zullen verminderen. Als inpakken toch onvermijdelijk is dan moet dat materiaal voor 2022 volledig recyclebaar zijn.