Duitse steun voor WHO na scherpe kritiek Trump

In een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump heeft Duitsland donderdag de belangrijke rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen de coronapandemie onderstreept. Trump vindt juist dat de WHO heeft gefaald en draaide daarom de geldkraan dicht.

Maar volgens bondskanselier Angela Merkel kan het coronavirus slechts worden overwonnen met een krachtige en gecoördineerde internationale aanpak. Ze sprak haar grote steun uit voor de WHO, meldt haar woordvoerder.

Merkel en Trump hadden een videoconferentie, samen met vijf andere leiders van de zeven grootste economieën ter wereld (Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan, de Verenigde Staten en Duitsland). Zij bogen zich opnieuw over de coronacrisis en spraken af nog meer samen te werken.

Volgens het Witte Huis ging een groot deel van het overleg „over het gebrek aan transparantie en chronisch wanbeheer van de pandemie door de WHO.” De leiders riepen op tot een grondig proces van evaluatie en hervorming, aldus de woordvoering van Trump.

De G7-landen werden het in ieder geval eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld. Die ontwikkelingslanden mogen het aflossen van hun schulden aan andere landen tijdelijk onderbreken.

Het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan de WHO is Trump op felle kritiek komen te staan. Het besluit zou volgens critici vooral bedoeld zijn om de aandacht voor zijn eigen bekritiseerde aanpak van het coronavirus af te leiden.

Donna McKay, directeur van de Amerikaaanse ngo Physicians for Human Rights, waarschuwt dat Trump de levens van miljoenen mensen wereldwijd in gevaar brengt met het stopzetten van de financiering. „Een wereldwijde noodsituatie vraagt om een wereldwijd antwoord”, lichtte ze tegenover het Vlaamse persbureau IPS toe.

Dat Trump de financiering wil stopzetten op het moment dat er een ongekende wereldwijde pandemie gaande is, noemt McKay „roekeloos.” Het kan volgens haar „bijdragen aan wijdverbreide sterfte en lijden.”

McKay: „Deze stap komt precies op het verkeerde moment. De pandemie is bezig zich te verspreiden van rijke landen naar landen met een zwakke gezondheidszorg. Juist nu is dringend een meer georkestreerde, gecoördineerde en effectieve actie nodig van de internationale gemeenschap”, zegt ze.

Op zijn beurt beschuldigt de Amerikaanse president de WHO van een verkeerde aanpak van de uitbraak van het coronavirus. Hij hekelde ook de kritiek van de WHO op het inreisverbod dat hij eind januari instelde voor reizigers uit China.