Duitse spoorwegen lamgelegd

De Duitse spoorwegen hebben donderdag het treinverkeer over grotere afstanden stilgelegd vanwege de hevige storm die over het land raast. Een woordvoerder van de Deutsche Bahn (DB) zei dat sneltreinen die al onderweg waren, moesten stoppen.

De storm is vanuit Nederland en België naar het oosten geraasd. In de westelijke deelstaten Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) en Rijnland-Palts is het treinverkeer net als in Nederland helemaal stilgelegd. In de dichtbevolkte deelstaat NRW rijden tot vrijdag zeker geen treinen, meldden de autoriteiten. Veel Duitse media spreken van een orkaan. Er zijn op hoger gelegen gebieden ten zuidoosten van Hannover windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur gemeten.

De storm van donderdag is volgens de Duitse weerdiensten de zwaarste sinds een storm die precies elf jaar geleden over Duitsland trok. Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen. Een 59-jarige man werd getroffen door een omvallende boom op een camping aan de Rijn, niet ver van de Nederlandse grens. In NRW kwam een vrachtwagenchauffeur om door een door de storm veroorzaakt ongeval en in Thüringen verongelukte een brandweerman tijdens zijn werk bij de bestrijding van de gevolgen van de storm.