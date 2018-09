Duitse spionagechef wordt speciaal adviseur

De in opspraak geraakte voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst BfV, Hans-Georg Maassen, wordt speciaal adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn salaris blijft ongewijzigd. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) na een coalitiebijeenkomst zondagavond in Berlijn.

Maassen raakte in opspraak nadat hij de echtheid van video’s in twijfel trok, waarin geweld van extreem-rechts was te zien. Hij stelde later dat zijn uitspraken verkeerd waren uitgelegd. Maassen bedoelde naar eigen zeggen dat niet was bewezen dat klopjachten op buitenlanders te zien waren op de beelden, zoals was beweerd.

Met het compromis van zondag is een belangrijk strijdpunt tussen CDU, CSU en SPD bijgelegd. Eerder maakte de Duitse regering bekend dat Maassen zijn functie als BfV-chef neerlegt en zou gaan gaan werken als staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zou daar ook meer gaan verdienen. Deze oplossing leidde tot wrevel, met name bij coalitiepartij SPD.

Bij ongeregeldheden in Chemnitz afgelopen maand werden beelden verspreid van rechts-extremisten die jacht zouden maken op migranten of mensen met een buitenlands uiterlijk. De beelden ontlokten felle reacties. Maassen gaf publiekelijk het commentaar dat er geen bewijs was dat die beelden echt waren.