Duitse scholieren gewond door pepperspray

Zeventien scholieren zijn donderdag gewond geraakt in het Duitse Daun doordat een dertienjarige jongen met pepperspray om zich heen spoot. Negen slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, de rest werd ter plaatse behandeld.

De jongen had de pepperspray uit de handtas van zijn moeder meegenomen omdat hij zich bedreigd voelde door een groepje scholieren van een andere school. Voor de deur van een gymzaal testte hij het spuitapparaat en spoot een wolk de lucht in. Zeventien medescholieren ademden de pepperspray in.