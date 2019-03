Duitse scholieren gewond door busongeluk

Zeker veertien kinderen zijn gewond geraakt door een verkeersongeval in de buurt van het Duitse Hannover. Een 22-jarige automobilist botste in Garbsen tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op een schoolbus, meldt de politie.

In totaal zaten ongeveer dertig kinderen in de bus, maar de meeste inzittenden bleven ongedeerd of raakten alleen lichtgewond. De politie meldt dat vier mensen ernstige verwondingen opliepen. Het gaat om twee scholieren en twee inzittenden van de auto: de bestuurder en een achttienjarige vrouw. De 44-jarige buschauffeur bleef ongedeerd.