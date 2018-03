Duitse regeringspartijen bezegelen GroKo

Bijna een half jaar na de verkiezingen van de Duitse Bondsdag hebben de regeringspartijen de nieuwe grote coalitie (GroKo) onder leiding van bondskanselier Angela Merkel (CDU) bezegeld. De leiders van het CDU en SPD zetten maandag in Berlijn hun handtekening onder het begin februari overeengekomen regeringsprogramma.

De ceremonie in het Paul Löbe-huis van de Bondsdag werd bijgewoond door Merkel, waarnemend SPD-voorzitter Olaf Scholz en CSU-leider Horst Seehofer. Voor de fracties hebben de voorzitters Andrea Nahles (SPD), Volker Kauder (CDU) en voor de CSU, Alexander Dobrindt, getekend.

Merkel wordt woensdag voor de vierde keer tot bondskanselier gekozen. Daarbij kan ze voor de derde maal bogen op de steun van de alliantie CDU/CSU en SPD. De benoeming van het nieuwe kabinet door president Frank-Walter Steinmeier is eveneens gepland voor woensdag.

„Het is eindelijk tijd om aan het werk te gaan”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel maandag nu de nieuwe regering zich voorbereidt op zijn aantreden, bijna zes maanden na de verkiezingen in het land.

De christen-democraten (CDU) van Merkel, zusterpartij CSU, en de centrumlinkse sociaal-democraten (SPD) ondertekenden maandag hun coalitieakkoord. Het parlement kiest woensdag Merkel voor haar vierde termijn als bondskanselier, na een record van 171 dagen na de verkiezingen.

De nieuwe ‘grote coalitie’ van de grootste partijen in Duitsland ontstond nadat Merkel’s poging om een alliantie met twee kleinere partijen te smeden, was mislukt. De sociaal-democraten stemden in deel uit te maken van de regering na lang intern gehakketak.

Waarnemend leider van de sociaal-democraten Olaf Scholz zei dat de coalitie geen „huwelijk van liefde” is, maar dat de partijen goed samen kunnen regeren.