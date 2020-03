Duitse regeringsleider Angela Merkel gezond, zegt plaatsvervanger

De Duitse regeringsleider Angela Merkel, die sinds zondagavond in thuisisolatie zit na contact met een corona-geïnfecteerde arts, is gezond. Dat zegt haar plaatsvervanger Olaf Scholz.

Hij zal de 65-jarige bondskanselier vervangen tijdens een debat woensdag in het parlement over een reddingsplan van vele miljarden euro’s om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Merkel vroeg Scholz, ook minister van Financiën, voor haar in te vallen.

Merkel zit in haar woning in Berlijn in quarantaine omdat de arts die bij haar was, besmet is gebleken met het coronavirus. De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken. Hij bleek later positief. De bondskanselier blijft gewoon werken en laat zich regelmatig testen, aldus een woordvoerder.