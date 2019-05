Ga niet overal in Duitsland met een keppel over straat. Dat adviseert de speciale regeringsgezant in Duitsland die antisemitisme bestrijdt.

Internet en sociale media hebben bijgedragen aan de verruwing van de maatschappij, stelt gezant Felix Klein. Bedreigingen richting Duitse joden komen volgens hem in 90 procent van de gevallen uit rechtsextremistische hoek.

CU en SGP: EU moet antisemitisme aanpakken

Jong en joods in Nederland

Jodenhaat: terug van nooit weggeweest