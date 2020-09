Duitse regering wil volkstelling verschuiven

De volkstelling die volgend jaar mei in Duitsland zou plaatsvinden wordt vanwege de coronapandemie verschoven naar 2022 als het aan de regering ligt. De voorbereidingen voor de monsterklus kunnen niet als gepland doorgaan, onder meer omdat medewerkers van allerlei statistiekdiensten elders aan de slag zijn, bijvoorbeeld bij de gezondheidsautoriteiten. Het parlement moet het uitstel nog wel goedkeuren.

De telling moet niet alleen in kaart brengen hoeveel mensen er in Duitsland leven, maar is ook bedoeld om gegevens over de werkgelegenheid en woonsituatie op een rij te zetten. De laatste volkstelling was in 2011. Duitsland is het EU-land met het hoogste inwonertal. Het telt ongeveer 83 miljoen inwoners.