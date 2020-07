Duitse regering wil regio’s steunen na vertrek troepen VS

De Duitse regering wil gemeenschappen te hulp komen die worden getroffen door het geplande vertrek van Amerikaanse troepen. Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer gaat om de tafel met premiers van deelstaten om te overleggen over steunmaatregelen.

De Verenigde Staten hebben aangekondigd bijna 12.000 militairen weg te halen uit Duitsland. President Donald Trump vindt dat die NAVO-bondgenoot te weinig geld uitgeeft aan defensie. In totaal bevinden zich in Duitsland ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen, waarvan ongeveer een derde wordt teruggetrokken.

Dat besluit leidt tot onrust in gemeenschappen bij bases. „Het zou een enorm verlies zijn. Werk weg, alles weg”, zegt een autoverkoper in de buurt van de vliegbasis in Spangdahlem. Hij verkoopt voertuigen aan de Amerikanen. Ook andere omwonenden vrezen voor hun baan of hebben een persoonlijke relatie met Amerikanen op de basis, waar honderden Duitsers werken.

Ook bij andere bases maken lokale ondernemers zich grote zorgen. De bedrijfsleider van een reisbureau in het kleine plaatsje Vilseck, dat is gespecialiseerd in reizen naar de VS, stelt dat een vertrek van de militairen „catastrofaal” zou zijn. „Vilseck leeft ervan”, zegt ze over de basis.