Duitse regering ruziet over recht op thuiswerken

De Duitse regeringspartijen ruziën over het recht op thuiswerken. De sociaaldemocratische minister voor Werkgelegenheid, Hubertus Heil, wil dat werknemers voortaan minstens 24 dagen per jaar thuis mogen werken, ook na de coronacrisis. Maar de coalitiepartner in Berlijn, de christendemocraten van bondskanselier Merkel, ziet dat niet zitten.

Volgens de christendemocraten leidt het thuiswerken tot extra papieren rompslomp. Deze bureaucratie vormt een extra belasting voor ondernemers in deze coronatijden, zeggen politici uit de fractie van CDU en CSU.

Heil benadrukt dat het recht alleen geldt als het thuiswerken mogelijk is bij een bedrijf. Hij kreeg maandag wel steun van de minister voor Milieu, SPD-partijgenote Schulze. Zij wijst op de voordelen voor het klimaat als er minder wordt gereisd om te werken, bijvoorbeeld minder vervuilende files. Het is een stap naar meer milieubescherming, aldus Schulze tegen Duitse media. Volgens schattingen zou het beroepsverkeer met 8 procent dalen.