Duitse regering rekent op veel gebruikers corona-app

De Duitse regering heeft dinsdag de corona-app officieel gelanceerd en verwacht dat deze door de bevolking breed zal worden gebruikt. „Het downloaden en gebruiken is een kleine stap voor ieder van ons, maar een grote stap in de strijd tegen de pandemie”, sprak de chef van de kanselarij, Helge Braun, bij de presentatie in Berlijn.

De app is sinds dinsdagochtend vroeg te downloaden op smartphones. De app waarschuwt deelnemers als ze langere tijd binnen twee meter in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen zich dan laten testen. Het systeem werkt alleen als mensen zich vrijwillig aanmelden.

Duitsland is niet het eerste land in de wereld met een corona-app. Berlijn denkt met de Corona-Warn-App wel de beste in huis te hebben.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn wees er op dat de app niet in de plaats komt van bepaalde maatregelen tegen verspreiding van het virus. Zo blijft het belangrijk afstand van elkaar te houden en op de bepaalde plekken zoals in winkels mondkapjes te dragen. Hij noemde de app „geen gratis ticket maar een belangrijk nieuw gereedschap in de pandemie”.

De partij de Groenen wil dat er een speciale wet komt voor het gebruik van de app. Daarin moet onder andere worden vastgelegd wat de vrijwilligheid inhoudt om de digitale hulp te gebruiken en de manier waarop data openbaar kunnen en mogen worden gemaakt. De partij is onder meer bang dat werkgevers personeel zal dwingen om de app te gebruiken of dat er sociale druk ontstaat om er aan mee te doen. De partij komt met een wetsvoorstel, zo kondigde de fractie in de Bondsdag aan.