Duitse regelgeving afschieten wolven versoepeld

Het wordt in Duitsland voor de wet eenvoudiger wolven af te schieten. De regeringspartijen hebben daar in de Duitse Bondsdag een wet voor aangenomen. De hele oppositie stemde tegen.

Wanneer er aanvallen zijn op vee, mag elke wolf in de omgeving van die boerderij voortaan worden afgemaakt, net zo lang tot de aanvallen ophouden. Zo kan desnoods een hele roedel worden afgeschoten.

Volgens de woordvoerder Milieu van de regeringspartij SPD zal het zo’n vaart niet lopen. Hij beklemtoonde dat de regionale autoriteiten nog steeds eerst hun toestemming moeten verlenen, voor er een wolf mag worden afgeschoten. In 2018 zijn er in Duitsland volgens de officiële cijfers bij 639 aanvallen van wolven 2067 dieren doodgebeten.

Sinds 2000 worden er in de Bondsrepubliek weer wolven in het wild geboren. Er leven naar schatting meer dan honderd roedels, vooral in het noordoosten van het land. Deze wolven hebben ook de oversteek gemaakt naar Nederland. Boeren in Nederland willen ook de mogelijkheid krijgen om wolven af te schieten. In Nederland is dat verboden.