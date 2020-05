De rechtspopulistische AfD, de grootste oppositiepartij van Duitsland, heeft een kopstuk uit de partij gezet dat in de ogen van het bestuur te extreem rechts is. Het gaat om de leider van de AfD in de deelstaat Brandenburg, Andreas Kalbitz, melden Duitse media. Hij wordt door de Duitse geheime dienst als staatsgevaarlijk beschouwd.

Kalbitz heeft veel contacten in het extreemrechtse milieu.