Duitse rechters beperken data-sleepnet tegen terreur

Duitse rechters hebben een streep gezet door de manier waarop de Duitse staat nu persoonlijke data verzamelt van smartphone- en internetgebruikers. De staat doet dat in de strijd tegen terreur en criminaliteit. Maar volgens de hoogste Duitse rechtbank druist een dergelijk sleepnet in tegen de grondwet.

Een deel van de huidige regels schendt de rechten en privacy van de telefoon- of internetgebruikers, meent het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe. De rechters roepen de wetgever op betere regels op te stellen. Want zij vinden het in principe wel kunnen dat de staat over bepaalde gegevens beschikking krijgt, melden Duitse media. Tot de nieuwe wetgeving klaar is, mag de staat op de oude voet doorgaan.

De federale recherche en de binnenlandse veiligheidsdienst kunnen bijvoorbeeld namen, geboortedata en contractgegevens van klanten opvragen bij telecombedrijven. Ze hebben ook toegang tot de zogenoemde IP-adressen, die laten zien op welke sites iemand is geweest. De rechters vinden dat echter alleen maar kunnen bij dringend gevaar of een concrete verdenking.

Ook in Nederland was er veel discussie over de toegang van geheime diensten tot privédata van burgers. Nederland heeft sinds 2018 een Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die door tegenstanders sleepwet wordt genoemd. De wet geeft de AIVD en de MIVD meer bevoegdheden. In een raadgevend referendum stemden iets meer mensen tegen de wet dan ervoor. Daarop paste het kabinet de wet op een paar punten aan.