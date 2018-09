Duitse rechter steekt stokje voor minigalgjes

Een aanhanger van de Duitse anti-islambeweging Pegida mag geen ‘minigalgjes’ meer op de markt brengen die zogenaamd bedoeld zijn voor bondskanselier Angela Merkel en de vroegere minister Sigmar Gabriel. Dat heeft een rechtbank in Hamburg donderdag bepaald.

De man had voor een Pegida-demonstratie tegen het migratiebeleid in Dresden in 2015 galgen gemaakt met daarop de namen van de twee politici waarmee duidelijk werd voor wie de stroppen bedoeld waren.

De protestattributen kregen nogal wat aandacht, waarna de maker besloot minivarianten via internet te gaan verkopen. Gabriel, in het vorige Duitse kabinet minister voor Economie en vicebondskanselier, diende daarop een klacht in, waarover de rechter zich donderdag uitsprak.