Duitse rechter: snelle vlucht voor politie is ook illegale race

Een dronken automobilist die in het Duitse Aken voor een politieauto vluchtte en met 140 kilometer per uur door de stad raasde, is niet alleen schuldig aan dronkenschap. Een hogere rechter in Noordrijn-Westfalen heeft bepaald dat hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan een illegale autorace. Daar kan jaren cel op staan.

Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan tegen het oordeel van een lagere rechter. Die vond dat er bij de vlucht van deze man voor een politieauto geen sprake was van een wedstrijd en dus ook niet van een straatrace. Het OM had juist aangevoerd dat er voor zo'n gevaarlijke straatrace niet per se andere deelnemers nodig zijn. Het gaat erom dat de deelnemer roekeloos en zo hard mogelijk probeert te rijden.

De beklaagde kwam er eerder nog met een boete wegens dronkenschap van af, maar door de volharding van de aanklagers kan hij nu tot vijf jaar cel krijgen.