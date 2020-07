Duitse rechter: alleen chocolade van Ritter mag vierkant zijn

Een hoge rechtbank in Duitsland heeft een einde gemaakt aan tien jaar touwtrekken over de vorm van een chocoladereep. Alleen het merk Ritter mag een vierkante plak op de markt brengen, Milka mag dat niet, bepaalde het Bundesgerichtshof in Karlsruhe donderdag.

De chocoladefabrikant Ritter gebruikt de vierkante vorm al jaren als uithangbord in Duitsland en heeft het vierkant als karakteristieke verpakking in de jaren negentig juridisch laten vastleggen. Milka wilde een einde aan dat monopolie maken omdat een merk niet beschermd kan worden als het alleen om de vorm gaat. De rechter was het daar niet mee eens en bepaalde dat Ritter de bekende verpakking mag beschermen.