Duitse president test negatief op virus, maar blijft in isolement

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft zondag voor de tweede keer negatief getest op het coronavirus, nadat zaterdag bekend werd dat een lijfwacht van hem besmet is geraakt. Hij is in quarantaine gegaan en wordt de komende dagen opnieuw getest.

Intussen heeft het stijgende aantal besmette gevallen in de zuidelijke deelstaat Beieren zondag de helft van de districten en steden in de deelstaat ertoe aangezet om strengere beperkingen in te voeren. De regels, waaronder strengere eisen voor het dragen van een mondmasker en een vroegere avondklok voor restaurants, zullen vanaf maandag van kracht gaan in gebieden waar het aantal gevallen in de afgelopen zeven dagen gemiddeld meer dan 35 per 100.000 bedraagt. Wanneer dat aantal meer dan vijftig is, moeten bijeenkomsten beperkt worden tot twee huishoudens of maximaal vijf personen.

De strengere maatregelen komen nadat Duitsland zondag 5587 nieuwe gevallen van het coronavirus meldde, tegenover 7830 de dag ervoor. In het weekend worden er minder gevallen gemeld aan het Robert Koch Instituut (RKI), de gezondheidsdienst van het land.

Ongeveer 1100 mensen demonstreerden zondag in de westelijke stad Dortmund tegen de coronamaatregelen door de regering. Velen op het protest georganiseerd door de actiegroep Querdenken (Dwarsdenken), droegen geen maskers. De groep zat achter twee massale demonstraties in Berlijn eerder dit jaar ook al bij groepen rechtsextremisten.

De kleine demo komt op het moment dat uit een op zondag gepubliceerd onderzoek blijkt dat meer dan twee derde, ofwel 68 procent van de Duitsers tevreden is over de aanpak van de coronaviruspandemie door de overheid.