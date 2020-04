Duitse president Steinmeier roept op tot geduld en discipline

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft in een uitzonderlijke paasrede de bevolking opgeroepen geduldig, gedisciplineerd en solidair te zijn. De president spreekt normaal gesproken uitsluitend met kerst de bevolking toe, maar voor de coronacrisis is hier zaterdag een uitzondering op gemaakt.

In Duitsland is er een verhitte discussie over de lockdown die de economie dreigt te verwoesten en snel versoepeld zou moeten worden. „Hoe het nu verder gaat, wanneer en hoe de beperkende maatregelen versoepeld kunnen worden, daar beslissen niet enkel politici en deskundigen over. Maar dat hebben wij allemaal in de hand met ons geduld en onze discipline, juist nu het ons zwaar valt”, aldus Steinmeier.

Volgens de president staat „Duitsland op een kruispunt, dat de toekomst bepaalt”.

„We zullen in die toekomst de solidariteit die we nu ervaren hard nodig hebben”, zei Steinmeier. „Vele duizenden zijn overal op de wereld gestorven aan het virus en we rouwen om hen die in eenzaamheid zijn overleden.”

Deze pandemie toont volgens de Duitse president aan dat „we kwetsbaar zijn, en we hebben te lang gedacht dat dit niet zo was, maar deze crisis toont ons ook hoe sterk we zijn en waar we op bouwen kunnen”.

Steinmeier verdedigde de ingrijpende beperkingen die de bevolking worden opgelegd en die ter discussie staan: „Het is goed dat de staat nu krachtig kan handelen in een crisis waar geen draaiboek voor bestond.” Hij vroeg in zijn rede de Duitsers om vertrouwen te blijven houden in de regering en de deelstaatsregeringen die een enorme verantwoordelijkheid dragen.